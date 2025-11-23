В Москве открыли первую за полвека судостроительную верфь. На ее возведение ушло менее двух лет. Причем, там будут производить не только единственные в мире круглогодичные электрические суда, но и лайнеры, которые собираются пустить по речному маршруту «Московское золотое кольцо». Новые судна останутся современными и экологичными, за исключением одной детали: теперь они будут собираться на московской верфи. Можно с уверенностью сказать, что столичные речные трамваи станут целиком московскими. До этого их собирали в Санкт-Петербурге.

Церемонию открытия новой верфи в Нагатинском затоне посетили мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Они заложили новое судно - «Москва 1.0», которое станет первым в своей серии. Потребность в речном транспорте возросла после появления первых речных трамваев в 2023 году.

«Приняли решение о возобновлении пассажирских перевозок на Москва-реке и реализовали проект, запустили первые электрические суда. Но помимо запуска мы понимали, что вокруг наших электрических судов курсирует огромное количество туристических морально и технически устаревших, которые загрязняют Москва-реку. Поэтому появилась необходимость выпуска десятка новых электросудов», - объяснил мэр столицы Сергей Собянин.

Московскую верфь построили в кратчайшие сроки - меньше чем за два года, на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Площадь производства внушительна - 23 тысячи квадратных метров. Для таких объемов потребовались усилия тысяч россиян.

«Работает здесь порядка пятисот человек - мультиплицируется это на тысячи человек. То есть задействовано в кооперации, в поставке комплектующих, судового оборудования пятьдесят тысяч человек по стране», - уточнил первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

На верфи уже почти набран штат. Все готово для полноценной работы.

«Когда я сюда приехал, стройка была в самом разгаре. Станки стояли еще не все, их ставили, устанавливали, делали это вместе», - вспомнил сотрудник верфи Герман Соколов.

Теперь же на верфи есть все необходимое оборудование - 70% из него отечественного производства. Наращивание объема производства позволит достигнуть планки в 40 судов в год. Часть из них будет курсировать по Москве-реке - в дополнение к трем уже действующим маршрутам, к 2030 году планируют создать еще четыре. Суммарно сеть будет состоять из семи маршрутов, соединяющих шестьдесят семь причалов. Согласно плану, через десять лет объем перевозок должен вырасти в два-три раза.