Трамп назвал себя диктатором

Глава Белого дома отметил, что иногда в международной политике необходимы такие люди, как он.
Ян Брацкий 22-01-2026 01:18
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в диктатуре. Выступая на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, он заявил, что иногда такие люди очень нужны во власти.

«У нас была отличная речь <...> Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я - диктатор. Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл», - сказал Трамп в ходе своего выступления в Давосе.

Ранее президент США заявил, что больше не обязан думать о мире и может заботиться только об интересах Штатов. На эти мысли главу Белого дома подтолкнул отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира. Трамп признал, что «мир всегда будет первостепенен», но теперь он собирается думать исключительно о том, что «хорошо и правильно» для его страны.

В начале года Трамп сделал еще одно резонансное заявление, касающееся международного права и своего отношения к этому институту. По словам американского лидера, его полномочия верховного главнокомандующего ограничиваются только собственной моралью, а не нормами права.

#сша #Трамп #Давос #Диктатор #экономический форум
