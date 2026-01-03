Замминистра обороны Санчик исполнил желание мальчика побывать в роли танкиста

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытки пятилетнего Дмитрия из города Балашиха Московской области, который мечтал побывать в роли танкиста, и 13-летней Ангелины из Нижегородской области, желавшей получить подарок-сюрприз.

Исполняя желание Ангелины, генерал-полковник Александр Санчик передал девочке современный смартфон, а также мягкую игрушку и игровой набор для ее младшей сестры Вероники.

Для Дмитрия и его родителей знакомство с боевыми машинами началось в парке «Патриот» с экскурсии по музею бронетанковой техники, где представлены уникальные образцы вооружения из разных стран. Мальчик также посетил тренажерный комплекс, где управлял морскими судами, танками и вертолетом. От имени заместителя министра обороны Дмитрию подарили шлемофон танкиста и танк на пульте дистанционного управления.

Мама Дмитрия Евгения Заморуева выразила благодарность за исполнение желания сына.

«От нашей семьи и лично от Димочки, мы благодарим организаторов за исполнение желания. От всего сердца хочется пожелать всем деткам, чтобы они верили в то, что все мечты сбываются, нужно просто очень сильно захотеть», - сказала она.

Ранее в благотворительной акции «Елка желаний» принял участие первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.