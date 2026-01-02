Трамп заявил об идеальном здоровье после когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп объявил, что врачи Белого дома подтвердили его идеальное здоровье, а также сообщил об успешной сдаче теста на когнитивные способности в третий раз подряд.

Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что врачи Белого дома только что сообщили о его идеальном здоровье и что он отлично сдал когнитивный тест в третий раз подряд, правильно ответив на 100% вопросов.

Заявление прозвучало на фоне недавнего материала издания Wall Street Journal, где обсуждались вопросы здоровья президента, включая прием больших доз аспирина и результаты медицинских обследований.

По данным Fox News, Трамп продемонстрировал отличные результаты теста по Монреальской шкале оценки когнитивных функций, получив максимальный балл - 30 из 30.

Лечащий врач президента США Шон Барбабелла ранее подтверждал отличное состояние здоровья Трампа по итогам обследований, включая кардиологические тесты.