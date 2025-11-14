Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп может работать по 20 часов без сна

Президент США Дональд Трамп в свои 79 лет может не спать по 20 часов в сутки. О работоспособности своего шефа рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время. Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать», - поделился Вэнс с журналисте Fox News.

В том же интервью он заверил, что глава Белого дома абсолютно здоров, а его энергия зашкаливает. Ранее выводы вице-президента подтвердил лечащий врач Трампа. По его словам, американский лидер обладает крепким здоровьем, а его жизненные показатели на высоком уровне.

В минувшем сентябре появились слухи о значительном ухудшении состояния Дональда Трампа. Это произошло после того, как он появился на публике с синяком на руке, похожим на след от капельницы. Вскоре после этого полиция и Нацгвардия перекрыла дороги в районе госпиталя имени Уолтера Рида, в котором традиционно лечатся высшие лица США. Глава Белого дома сам прервал все спекуляции, написав в соцсетях, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Ранее Трамп неоднократно критиковал своего политического противника экс-президента Джо Байдена, заявляя о невозможности того работать на высшем посту по состоянию здоровья. В ходе предвыборной кампании он называл пожилого демократа физически и психически неполноценным. Это худший президент Штатов за всю историю, заявлял Трамп.