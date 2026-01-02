В Новгородской области два дня пытаются потушить деревянную школу

В деревне Богослово Новгородской области пожарные уже второй день не могут потушить деревянную школу. Как сообщают в местном Управлении защиты населения региона, здание медленно тлеет и уже не подлежит восстановлению.

Находящееся в Пестовском округе учебное заведение загорелось еще в среду 1 января - несмотря на то, что открытое горение удалось ликвидировать к 10:27 следующего дня, его огромная площадь (524 квадратных метра) не позволяет пожарным остановить процесс до конца.

«В связи с большими размерами здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор», - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас огнеборцы продолжают проливку и разборку здания. Сохранить школу не удастся - она будет полностью уничтожена.

Также стало известно о пожаре в частном доме в Якутии, в результате которого погибли пять человек.