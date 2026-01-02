МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Новгородской области два дня пытаются потушить деревянную школу

Из-за большой площади здания в нем постоянно возникают новые очаги возгорания.
Тимур Юсупов 02-01-2026 18:41
© Фото: Управление защиты населения Новгородской области, VK

В деревне Богослово Новгородской области пожарные уже второй день не могут потушить деревянную школу. Как сообщают в местном Управлении защиты населения региона, здание медленно тлеет и уже не подлежит восстановлению.

Находящееся в Пестовском округе учебное заведение загорелось еще в среду 1 января - несмотря на то, что открытое горение удалось ликвидировать к 10:27 следующего дня, его огромная площадь (524 квадратных метра) не позволяет пожарным остановить процесс до конца.

«В связи с большими размерами здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор», - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас огнеборцы продолжают проливку и разборку здания. Сохранить школу не удастся - она будет полностью уничтожена.

Также стало известно о пожаре в частном доме в Якутии, в результате которого погибли пять человек.

#в стране и мире #школа #новгородская область #ЧП #пожары #пожарные
