В Якутии вспыхнул жилой дом, погибли пять человек

Среди жертв - трое детей. Причина пожара не установлена.
Глеб Владовский 02-01-2026 04:14
© Фото: mchsYakutia, Telegram

В Якутии вспыхнул частный дом, в результате погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме... К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей», - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что в ликвидации возгорания принимали участие шесть специалистов и две единицы техники. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Точная причина пожара не установлена.

#в стране и мире #пожар #якутия #МЧС России #Жилой дом
