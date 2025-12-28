Экс-депутат Рады Олейник объяснил назначение Буданова* помощником Зеленского

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов* принял предложение главы киевского режима Владимира Зеленского стать главой своего офиса вместо уволенного недавно Андрея Ермака. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе со «Звездой» объяснил причины подобных «перестановок» в кругах украинской верхушки, а также раскрыл, кто на самом деле стоит за выбором кандидатуры Буданова.

По словам экс-политика, предложение о назначении главы ГУР новым помощником Зеленского звучит логично, так как исходя из социологических опросов граждан Украины, Буданов является третьим в рейтинге самых популярных чиновников страны, после Залужного и Зеленского. Олейник привел в пример исследование Киевского института международной социологии, в котором, в результате моделирования выборов в два тура, Зеленский скорее всего проиграет как Буданову, так и Залужному.

«Конечно, решение подтянуть такого популярного, условно говоря, кандидата к себе, может говорить о том, что они договорились о какой-то общей программе. Ну, например, кто из них может пойти кандидатом в президенты. Могут организовать один общий или два обособленных политических проекта по выборам в парламент, чтобы получить большинство. Но дело в том, что и Зеленский, и Буданов контролируются англичанами. Поэтому, с одной стороны, меня удивило, что он предложил ему такую должность - значит, перед этим они уже как-то проговорили и, может быть, тот уже дал свое согласие», - объяснил Олейник.

Бывший депутат отметил, что должность главы офиса президента является неконституционной и незаконной. Это значит, что официально она не прописана ни в Конституции, ни в законе, а ее формальные полномочия с водятся к обязанностям «подай-принеси». Однако Ермак, бывший руководитель офиса президента Украины, за счет своих личностных качеств и наличия достаточного количества времени, при негласном согласии Зеленского по сути смог получить полномочия близкие к полномочиям президента. В результате он начал проводить собственную кадровую политику от имени Зеленского: управлял правительством, а также создал целую сеть коррупционного «спрута», в которую входил недавно бежавший из страны Тимур Миндич и прочие участники недавнего громкого скандала.

«Это все было сделано искусственно, в обход Конституции и законов. Если на эту должность придет Буданов - ему придется разгребать последствия коррупционного скандала Ермака. Зеленский же не будет на себя это брать - он же «молодец». Поэтому если Буданов попытается сделать то же, что и Ермак, то где у него уверенность, что его не снимут? А многие уже поняли, что защиты от Зеленского не жди. Значит, надо каждый за себя - то есть повторить тот феномен всесильного Ермака вряд ли выйдет», - считает экс-политик.

Поэтому, по мнению Олейника, если Буданов дал свое согласие, значит команда на это была дана из Великобритании - МИ-6 велела двум политикам объединиться, дабы Лондон не потерял свой контроль над «украинским проектом».

Отвечая же на вопрос, кто в теории может прийти на место Буданова в ГУР, бывший депутат ответил, что наиболее вероятным вариантом являются его собственные «замы». Однако кандидатура нового главы службы разведки в любом случае будет согласована с западными покровителями киевского режима.

«Они там давно уже, в принципе, в кадровом отношении подстраховывают друг друга. Ну это если не будет какого-то другого политического решения. Но опять же, эта должность и назначение должны быть согласованы минимум с двумя спецслужбами: Великобритании и США. Потому что они оба хотят, чтобы это был их человек. Если кандидат, который не был ими одобрен, вдруг откажется сотрудничать - все, считайте, что спецслужбы наполовину или, может быть даже полностью парализованы - не получают хорошей информации и так далее. Это должен быть человек не Зеленского - Зеленский тут ни при чем, а прежде всего тех спецслужб, которые контролируют ГУР», - подытожил Олейник.

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить офис президента Украины. Зеленский подчеркнул, что Киеву нужно сосредоточиться на вопросах безопасности и обороны, а также на «дипломатическом треке переговоров».

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.