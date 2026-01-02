МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей

В ходе празднеств в стране также наблюдались многократные случаи нападения на полицейских.
Тимур Юсупов 02-01-2026 15:16
© Фото: Евгений Полойко, РИА Новости

Во Франции в ходе празднования Нового года было сожжено в общей сложности более тысячи автомобилей. Как сообщают в местном МВД, самые масштабные разрушения пришлись на город Страсбург.

Новогодние гуляния в стране вылились в многочисленные акты вандализма и нападения на полицейских - большая часть инцидентов зафиксирована на севере и востоке республики.

«Констатируем увеличение по сравнению с прошлым годом количества пострадавших от возгорания автомобилей (как вследствие прямого поджога, так и от распространения огня): сгорело 1 173 машины, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 984», - отчитались в министерстве.

По актуальным данным, в течение ночи с 31 декабря на 1 января французские полицейские и жандармы задержали более 505 человек, 403 из которых были помещены под стражу. Также органы правопорядка изъяли более 96 тысяч единиц незаконно приобретенной пиротехники - известно о как минимум 22 случаях увечий из-за неаккуратного обращения с фейерверками. Среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в Париже неизвестный в пьяном виде напал с молотком на пассажиров метро - пострадали два человека.

#в стране и мире #Франция #Автомобили #Новый год #погромы #полиция #вандализм #пожары
