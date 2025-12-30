МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В парижском метро пьяный ранил молотком двух человек

Полиция задержала нападавшего. Им оказался гражданин Румынии.
Глеб Владовский 30-12-2026 23:26
© Фото: Christoph Reichwein, dpa, Globallookpress

В Париже неизвестный в пьяном виде напал с молотком на пассажиров метро, пострадали два человека. Об этом сообщила радиостанция ici.

«Двое пассажиров... парижского метро получили легкие ранения (в результате нападения на них - Прим. ред.) мужчины, вооруженного молотком», - говорится в материале.

Сообщается, что пострадавшие получили легкие ранения. Полиции удалось задержать нападавшего. Им оказался 26-летний гражданин Румынии.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь.

#в стране и мире #Франция #метро #Париж #молоток
