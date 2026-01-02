МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Словакии заявили, что Украина никогда не будет членом НАТО

По словам главы Минобороны Калиняка, путь Киева в ЕС будет сложным.
Глеб Владовский 02-01-2026 01:46
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Globallookpress

Украина никогда не будет членом НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

«Украина никогда не будет в НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить», - цитирует его слова Life.

Глава оборонного ведомства также раскритиковал поддерживающие Киев страны за то, что реально не участвуют в боевых действиях. Кроме того, он выразил мнение, что Украина могла закончить конфликт еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Киев получил от Германии два новых комплекса противовоздушной обороны Patriot в рамках ранее достигнутых соглашений.

#в стране и мире #Украина #НАТО #словакия #членство в ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 