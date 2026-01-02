Украина никогда не будет членом НАТО. Такое заявление сделал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

«Украина никогда не будет в НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить», - цитирует его слова Life.

Глава оборонного ведомства также раскритиковал поддерживающие Киев страны за то, что реально не участвуют в боевых действиях. Кроме того, он выразил мнение, что Украина могла закончить конфликт еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Киев получил от Германии два новых комплекса противовоздушной обороны Patriot в рамках ранее достигнутых соглашений.