Германия передала Киеву два комплекса Patriot

В Минобороны Украины отметили, что получить комплексы удалось благодаря договоренностям с правительством ФРГ.
Игнат Далакян 01-01-2026 20:42
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Киев получил от Германии два новых комплекса противовоздушной обороны Patriot в рамках ранее достигнутых соглашений. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

«Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали в защиту украинских городов и критической инфраструктуры», - следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

В сообщении украинского военного ведомства также отмечается, что получить комплексы удалось благодаря договоренностям с правительством ФРГ.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Германия планирует нарастить поддержку Украины на фоне успехов российской армии. Речь шла о возможности увеличить военную мощь Киеву на три миллиарда евро.

До этого глава киевского режима благодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за ранее полученные зенитные ракетные системы Patriot. При этом их поставка была оплачена Литвой, Данией и Норвегией.

#в стране и мире #Патриот #Украина
