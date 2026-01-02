Около 120 человек стали жертвами ДТП в первые дни нового года в Таиланде

Около 120 человек погибли в различных ДТП в первые дни нового года в Таиланде. Об этом сообщает местный Центр безопасности дорожного движения.

В это число попал и один гражданин России. Среди основных причин аварий указаны превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

Еще пятеро россиян пострадали в авариях 1 и 2 января. Что касается статистики за 2025 года, то ДТП в Таиланде унесли 12 тысяч жизней, а количество пострадавших приблизилось к отметке в один миллион человек.

В конце декабря 2025 года в Японии произошло ДТП с участием 56 машин.