МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 120 человек стали жертвами ДТП в первые дни нового года в Таиланде

В это число попал один россиянин.
Константин Денисов 02-01-2026 14:25
© Фото: Seksan Rochanametakul Keystone Press Agency, Global Look Press

Около 120 человек погибли в различных ДТП в первые дни нового года в Таиланде. Об этом сообщает местный Центр безопасности дорожного движения.

В это число попал и один гражданин России. Среди основных причин аварий указаны превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

Еще пятеро россиян пострадали в авариях 1 и 2 января. Что касается статистики за 2025 года, то ДТП в Таиланде унесли 12 тысяч жизней, а количество пострадавших приблизилось к отметке в один миллион человек.

В конце декабря 2025 года в Японии произошло ДТП с участием 56 машин.

#в стране и мире #ДТП #россияне #Таиланд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 