В Японии произошло ДТП с участием 56 машин

Авария с участием 56 машин произошла в ночь на субботу в японской префектуре Гумма. Об этом сообщает телеканал NTV.

Грузовик, следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками, занесло, после чего он резко остановился. В этот момент в него врезались другие автомобили, который ехали позади него. В результате столкновения произошел пожар.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на склоне и за поворотом. Из-за этого следовавшие за грузовиком водители легковушек не могли увидеть место массовой аварии заранее.

Ранее в Италии на трассе Милан – Неаполь столкнулись две фуры, одна из которых перевозила сжиженный газ. В результате удара произошел мощный взрыв – над дорогой поднялся огромный огненный шар и столбы черного дыма.