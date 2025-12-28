МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Донецке появился стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ в Хорлах

Жители Донецка несут цветы к стихийному мемориалу в центре города, который неравнодушные организовали в память о жертвах террористической атаки ВСУ в Хорлах.
Игнат Далакян 02-01-2026 14:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Неравнодушные жители Донецка организовали стихийный мемориал в центре города. К стеле «Россия» люди несут цветы в память о жертвах террористической атаки ВСУ в Хорлах.

Число погибших увеличилось до 28 - в больнице скончалась женщина, которая лежала в реанимации, сообщили в Минздраве Крыма.

В настоящий момент в медицинских учреждениях остаются 14 человек, пятеро из них - дети. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, украинские беспилотники атаковали в новогоднюю ночь гостиницу и кафе в Херсонской области, когда многие люди встречали праздник в кругу близких. При этом в настоящий момент 28 человек погибли, среди которых есть два ребенка. В медицинские учреждения с травмами различной степени был доставлен 31 человек, среди которых 5 несовершеннолетних

