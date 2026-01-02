Власти Кубани ввели режим ЧС в Апшеронском районе из-за снегопада

Власти Кубани ввели режим ЧС в Апшеронском районе Краснодарского края из-за обильного снегопада. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.

По его словам, спасатели развернули пункты обогрева и ПВР для местных жителей, которые находятся без тепла и света уже третьи сутки.

Помимо Апшеронского, аналогичная обстановка сложилась в Белореченском районе Краснодарского края, Майкопском районе республики Адыгея и горных селах Сочи. Ремонтные работы ведутся в экстремальных условиях. Спецтехника вязнет в сугробах.

Кроме того, нарушено железнодорожное сообщение. На путях застряли шесть поездов дальнего следования, маршруты которых пролегали в Адлер, Кисловодск, Сочи и Уфу.

Накануне Нового года сообщалось, что снегопад парализовал дороги в трех южных регионах РФ и Абхазии.