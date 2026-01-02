МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Кубани ввели режим ЧС в Апшеронском районе из-за снегопада

Стихия полностью обесточила несколько населенных пунктов.
Константин Денисов 02-01-2026 13:50
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Власти Кубани ввели режим ЧС в Апшеронском районе Краснодарского края из-за обильного снегопада. Об этом сообщил глава района Алексей Передереев.

По его словам, спасатели развернули пункты обогрева и ПВР для местных жителей, которые находятся без тепла и света уже третьи сутки.

Помимо Апшеронского, аналогичная обстановка сложилась в Белореченском районе Краснодарского края, Майкопском районе республики Адыгея и горных селах Сочи. Ремонтные работы ведутся в экстремальных условиях. Спецтехника вязнет в сугробах.

Кроме того, нарушено железнодорожное сообщение. На путях застряли шесть поездов дальнего следования, маршруты которых пролегали в Адлер, Кисловодск, Сочи и Уфу.

Накануне Нового года сообщалось, что снегопад парализовал дороги в трех южных регионах РФ и Абхазии.

#Краснодарский край #Сочи #Железная дорога #снегопад #ЧС #Адыгея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 