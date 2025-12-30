Снегопад парализовал дороги в трех южных регионах РФ и Абхазии

Гигантские пробки, поваленные деревья и более 17 тысяч человек без света: Крым, Краснодарский край и Ростовскую область накрыла мощнейшая метель. Вторые сутки в горах действует режим лавинной опасности. Обездвиженные грузовики блокируют дороги, застревает даже спецтехника. Штормовое предупреждение продлено до 30-го декабря включительно.

В заснеженных горных перевалах Крыма расчистка дорог не прекращается с ночи. На серпантинах работает «снегоуборочный спецназ». В одном только Севастополе абсолютно все коммунальные машины брошены на уборку улиц. Губернатор с пяти утра дежурит в штабе.

Несмотря на усилия дорожных и коммунальных служб, ситуация на дорогах сложная. Из-за плюсовой температуры и реагентов на дорогах «снежная каша». На трассе Таврида под Севастополем грузовик перекрыл движение. Не вытянул на подъеме в горку по заснеженной дороге. Теперь за ним пробка. Водители в машинах ждут пока проезд освободят.

Сотрудники ГАИ вынуждены выталкивать из сугробов машины. Самые проблемные улицы патрулирует отдельная рота ДПС на внедорожниках.

В Абхазии из-за снегопада - коллапс на железной дороге. Поезд Москва - Сухум не может выехать из Гагры из-за упавшего на провода дерева.

Из-за сильного снегопада передвигаться по федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области приходится особо осторожно и медленно. «Автодор» уже усилил уборку снега и противогололедную обработку, но на отдельных сложных участках по-прежнему образуются пробки. Настоящая русская зима пришла и в Ростов-на-Дону, правда, только под конец декабря. Город покрылся снежным покровом, из-за чего образовались пробки в девять баллов. Ситуация усложняется довольно теплой температурой воздуха - в пределах нуля, из-за чего большая часть снега тает и превращается в кашу и лужи.

Настоящим штормом обернулась зимняя сказка для жителей Сочи. На курорт обрушились град, ливни с громом и снегопад. Десятки деревьев и линий электропередач не выдержали разгула стихии. Часть горных и предгорных дорог успели расчистить, однако общественный транспорт местами ходит не до конечных маршрутов. А аэропорт работает с перебоями, часть рейсов отправляют на запасные аэродромы.