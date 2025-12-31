Мирный житель погиб, несколько ранены из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб, несколько человек получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под Шебекино украинский FPV-дрон ударил по автомобилю местного жителя, он погиб. Еще три человека в салоне получили осколочные ранения, им оказывается помощь.

В Борисовском округе в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина, у него обширные осколочные раны предплечья и ожог головы. Кроме того, сообщается о ранении бойца территориальной обороны Белгородской области, который отражал атаку дронов.