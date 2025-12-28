Москвичам рассказали о потеплении со снегом и метелью в ближайшие дни

В ближайшее время в столичном регионе будет наблюдаться повышение температуры, что приведет также к осадкам. Об этом рассказала «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова.

«Мороз ослабевает, потому что погоду будет определять уже атлантический циклон, и он принесет нам повышение температуры, Но вместе с повышением температуры у нас начнутся уже осадки», - рассказала метеоролог.

По ее словам, сегодня во второй половине дня ожидается ненастная погода: начнется снег, местами поднимется метель. Порывы ветра будут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха за счет первой половины дня будет -7… - 9°С.

Завтра ночью погода будет облачная, временами снег.

«Минимальная температура в Москве уже - 7, - 9 °С, по области до - 11 °С. Завтра снега будет немного меньше, даже возможен слабый гололед, потому что придет очень теплый и влажный воздух на высоте. Это скажется и на приземной температуре. Завтра максимальная температура уже всего - 1 -3 °С. По области - не ниже, чем - 6 °С, и ветер у нас уже сменит направление на южное», - поделилась специалист.

Она также рассказала, что такая умеренно теплая погода со снежком удержится и 4 января. Температура воздуха окажется уже чуть выше климатической нормы на 1,5 - 2 градуса. Однако, волна теплой погоды надолго в регионе не задержится - циклон уйдет на восток, и ему в тыл начнет поступать уже более холодный воздух.

«В ночь на 5 число уже минимальная температура будет в Москве где-то в пределах - 7°С, по области до - 10°С, да и дневная температура около - 5°С. То есть температура воздуха вновь вернётся к климатической норме», - сказала Позднякова.

Морозы же, по ее словам, вернуться снова в столицу накануне рождества. При этом существенных осадков не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что уходящий год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений. По его словам, положительная температурная аномалия составила 2,1 градуса.