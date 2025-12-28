Маткапитал в России увеличится почти на 40 тысяч рублей с 1 февраля

Маткапитал в России с 1 февраля увеличится на 38,6 тысячи рублей и составит 729 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей (728 921,9 рублей)» - приводит его слова пресс-служба ведомства.

После рождения второго ребенка можно претендовать еще на 234 321,23 рублей. Причем, если после рождения первого семья не оформляла выплату, то с появлением второго может получить деньги сразу за двоих (963 243,2 рублей).

Что касается разовой выплаты при рождении ребенка, то с 1 февраля она составит 28,5 тысячи рублей. В целом будут проиндексированы более 40 соцвыплат и пособий в соответствии с инфляцией.

Проект соответствующего постановления Правительства уже находится на рассмотрении, подчеркнул Котяков.

В 2025 году в Госудме задумались о введении беспроцентной ипотеки для многодетных семей.