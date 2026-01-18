Путин предложил включить в проекты новостроек параметры отделки

Владимир Путин предложил обязать застройщиков вносить в проектную документацию многоквартирных домов параметры отделки. Об этом шла речь на первом в новом году совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции 21 января.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказался в поддержку этой идеи и назвал ее своевременной и необходимой. По его мнению, это повысит качество строительства и позволит жителям экономить деньги, так как при централизованной отделке им не придется тратить средства и время на ремонт после сдачи дома.

Хуснуллин заявил, что Минстрой планирует завершить работу над ГОСТами по отделке до конца первого квартала и утвердить их Росстатом. Ранее жилье в основном строилось без отделки, и проблем с приемкой квартир не возникало. Однако с увеличением количества домов с отделкой появились споры и недопонимания. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас они активно работают над устранением этих проблем и планируют продолжать строительство с полной отделкой.

Ранее Минфин России внес изменения в условия программы льготной семейной ипотеки под 6%. Эти нововведения призваны оказать поддержку семьям с детьми, пояснили в Госдуме. Теперь супруги будут выступать созаемщиками, что ограничит количество кредитов на одну семью. Если один из них уже воспользовался льготной ипотекой, второй не сможет получить такой кредит.