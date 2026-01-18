МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предложил включить в проекты новостроек параметры отделки

Хуснуллин заявил, что Минстрой планирует завершить работу над ГОСТами по отделке до конца первого квартала и утвердить их Росстатом.
Владимир Рубанов 21-01-2026 20:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Владимир Путин предложил обязать застройщиков вносить в проектную документацию многоквартирных домов параметры отделки. Об этом шла речь на первом в новом году совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции 21 января.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказался в поддержку этой идеи и назвал ее своевременной и необходимой. По его мнению, это повысит качество строительства и позволит жителям экономить деньги, так как при централизованной отделке им не придется тратить средства и время на ремонт после сдачи дома.

Хуснуллин заявил, что Минстрой планирует завершить работу над ГОСТами по отделке до конца первого квартала и утвердить их Росстатом. Ранее жилье в основном строилось без отделки, и проблем с приемкой квартир не возникало. Однако с увеличением количества домов с отделкой появились споры и недопонимания. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас они активно работают над устранением этих проблем и планируют продолжать строительство с полной отделкой.

Ранее Минфин России внес изменения в условия программы льготной семейной ипотеки под 6%. Эти нововведения призваны оказать поддержку семьям с детьми, пояснили в Госдуме. Теперь супруги будут выступать созаемщиками, что ограничит количество кредитов на одну семью. Если один из них уже воспользовался льготной ипотекой, второй не сможет получить такой кредит.

#строительство #Владимир Путин #ГОСТ #марат хуснуллин #Минстрой #отделка #проектная документация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 