Несколько тысяч ветеранов СВО прошли переобучение в кадровых центрах РФ

В 2025 году почти 3 500 участников СВО прошли бесплатное переобучение через кадровые центры «Работы России». После возвращения со специальной военной операции ветеранам приходится адаптироваться к новой жизни. Поэтому государство предоставляет множество льгот, чтобы бойцы могли найти свое призвание.

«Есть ряд программ, которые помогают как работодателю, так и самому участнику спецоперации. Например, адаптация рабочего места людей с ограниченными возможностями. Главное - работодателю заявить об этом, и под конкретного сотрудника будет выделено финансирование на затраты, которые понесет работодатель при организации рабочего места», - рассказала руководитель ростовского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева.

Сергей Стоякин из Ростова только учится ходить на новом протезе. На передовой он был штурмовиком на Константиновском направлении, и на одном из заданий бойца ранили в ногу.

«Прямое попадание дрона. Я ехал на мотоцикле, а он сбоку. Я, естественно, его не слышал и не видел. Бахнуло, и все, но не потерял самообладание, в панику не упал. Сам отполз от мотоцикла, он горел», - рассказал ветеран СВО.

Поддержка семьи помогла не упасть духом, а опытные специалисты теперь помогают снова встать на ноги. Сергей выбрал местный ростовский центр протезирования, ведь на занятия нужно ездить часто, а делать это рядом с домом гораздо удобнее.

Сейчас передовые технологии протезирования становятся доступными в самых разных частях нашей страны. По поручению президента продолжается создание сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций по всей России. В Ростовской области таких центров несколько, но не во всех регионах так. Поэтому в ближайшие годы планируется открыть еще 25 таких центров в разных субъектах страны, чтобы система поддержки ветеранов СВО была еще более качественной и доступной.