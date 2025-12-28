МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД назвали самые популярные фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»

В ведомстве призвали россиян сохранять бдительность.
Константин Денисов 02-01-2026 12:12
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В МВД назвали самые частые фразы мошенников, которые пытаются выманить у своих жертв код для доступа к аккаунту на «Госуслугах». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале «Госуслуг», - предупредили в МВД.

Самыми популярными способами злоумышленников являются звонки от имени доставки, «Почты России», медицинских организаций или управляющей компании по вопросу замены домофона.

В разговоре мошенники требуют назвать код из смс, который приходит якобы для подтверждения заказа или записи. В ведомстве призвали никому не сообщать эти сведения, поскольку никто из вышеперечисленных организаций не имеет права их требовать.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумали схемы обмана с кредитами через «пожизненные выплаты».

#в стране и мире #Мошенники #МВД России #код из СМС
