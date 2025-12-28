МВД: мошенники придумали схемы обмана с кредитами через «пожизненные выплаты»

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенников в канун новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники публикуют в Сети объявления, в которых указано, что родившиеся до 1990 или 1991 года граждане могут претендовать на выплату пожизненных дивидендов. После перехода по ссылке необходимо оставить заявку для обратной связи.

После этого потенциальной жертве звонит «консультант», который советует скачать приложения, необходимые для оформления выплат. С помощью них заявитель попадает на поддельный брокерский счет, на котором нужно разместить денежные средства.

Далее с помощью манипуляций мошенники заставляют взять кредит. В результате и оставленные накопления, и взятые в кредит деньги попадают в руки к преступникам.

Ранее в МВД дали главные советы по защите от мошенников в мессенджерах.