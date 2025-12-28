МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД: мошенники придумали схемы обмана с кредитами через «пожизненные выплаты»

Жертвам сулят огромный доход, но по факту воруют их деньги.
Константин Денисов 29-12-2026 08:50
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенников в канун новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники публикуют в Сети объявления, в которых указано, что родившиеся до 1990 или 1991 года граждане могут претендовать на выплату пожизненных дивидендов. После перехода по ссылке необходимо оставить заявку для обратной связи.

После этого потенциальной жертве звонит «консультант», который советует скачать приложения, необходимые для оформления выплат. С помощью них заявитель попадает на поддельный брокерский счет, на котором нужно разместить денежные средства.

Далее с помощью манипуляций мошенники заставляют взять кредит. В результате и оставленные накопления, и взятые в кредит деньги попадают в руки к преступникам.

Ранее в МВД дали главные советы по защите от мошенников в мессенджерах.

#в стране и мире #МВД #деньги #Мошенники #обман
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 