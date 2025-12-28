Дело о теракте возбудили после гибели более 20 человек в Херсонской области

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, повлекшей за собой гибель мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Согласно материалам следствия, украинские боевики в ночь на 1 января нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по территории села Хорлы Каланчаковского муниципального округа. Атака унесла жизни не менее 24 человек - еще более полусотни получили ранения. Среди погибших есть как минимум один ребенок.

По факту случившегося Главное следственное управление СК РФ возбудило дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). Личности причастных к теракту будут установлены, а их действия получат правовую оценку.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что атака на кафе была совершена практически сразу после боя курантов, а беспилотники, которыми наносился удар, несли на себе зажигательную смесь. Глава региона уверен, что целью неприятеля было умышленное сожжение людей.