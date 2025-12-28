Подразделения группировки «Восток» сорвали попытку украинских боевиков контратаковать в районе Гуляйполя в Запорожской области. Российские войска продвигаются вглубь обороны противника и не сбавляют темпов. Гуляйполе освободили в конце декабря, но подробности захвата командного пункта ВСУ при штурме города стали известны сейчас.

Штаб устроили в советском бункере, внутри которого создали передовой узел связи с подразделениями. Одна из находок на месте - незаблокированный смартфон, в закрытых чатах - полная хроника отхода противника. Сообщения полны паники: враг метался, не понимая, куда откатываться.

«Не хотят они воевать, вообще не хотят, они устали от этой войны. Воюют, как я понимаю, идейные. Вот и все. Националисты и контрактники. Знаете, что самое обидное было? Я в один дом заходил, и там документы раскиданы. Я смотрю, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Мне обидно стало, что так происходит», - боец с позывным Кащей.

Успешный налет - заслуга бойцов 60-й бригады группировки «Восток». Но это не единственный подобный успех: ранее другой штаб ВСУ в Гуляйполе Кащей накрыл вместе с напарником.

Бой завязался у входа в подвал. Штурмовик выбивал врага гранатами и трофейным реактивным огнеметом «Шмель». После зачистки он и товарищ оказались под роем вражеских дронов. Укрывшись в ближайшем здании, группа запросила помощь. Ситуацию спасли наши FPV: массированный удар с воздуха подавил противника и обеспечил парням безопасный отход.

«Они-то не поняли, что мы вдвоем штурмуем. Мы гранатами закидали, тут еще этот прилет зажигательный, они думали, какая-то спецгруппа идет. Вот так вот шороха навели, они перепугались, ушли, все побросали. Просто мы в жуть нагнали, что вот русские идут», - рассказал Кащей.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» на Запорожском направлении ежедневные сводки фиксируют критические потери противника как в живой силе, так и в западной технике. Особое внимание уделяется контрбатарейной борьбе и ликвидации операторов БПЛА - российская армия «ослепляет» врага перед мощным рывком. Главная цель текущего момента - Зализничное и прилегающие села. Эти населенные пункты вдоль железнодорожной дороги противник удерживает из последних сил. Их взятие фактически обрушит восточный фланг Ореховской группировки ВСУ.