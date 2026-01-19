МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число жертв крушения скоростных поездов в Испании выросло до 21

В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов.
Ян Брацкий 19-01-2026 04:16
© Фото: InfoR00M, Х

Количество погибших в результате крушения двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 21 человека. В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов. В больницах на данный момент 30 человек с серьезными травмами, пишет Reuters.

Трагедия произошла на маршруте Малага - Мадрид. Два поезда неслись на огромной скорости. В вагонах одного из них находились 317 пассажиров, на борту второго - около 100 человек.

Официальные причины крушения пока не озвучивали, по предварительной версии, один из поездов сошел с рельсов на соседние пути. Известно также, что сошедший с рельсов поезд управлялся частным оператором. Второй - государственной железнодорожной компанией.

Удар был такой силы, что несколько вагонов поезда выбросило с путей. Некоторые перевернулись, в них оказались заблокированы пассажиры. Сейчас на месте продолжается спасательная операция. В Мадриде, Севилье, Кордове, Малаге и Уэльве организован прием родственников погибших и пострадавших.

#поезд #испания #крушение #Трагедия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 