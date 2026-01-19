Число жертв крушения скоростных поездов в Испании выросло до 21

Количество погибших в результате крушения двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 21 человека. В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов. В больницах на данный момент 30 человек с серьезными травмами, пишет Reuters.

Трагедия произошла на маршруте Малага - Мадрид. Два поезда неслись на огромной скорости. В вагонах одного из них находились 317 пассажиров, на борту второго - около 100 человек.

Официальные причины крушения пока не озвучивали, по предварительной версии, один из поездов сошел с рельсов на соседние пути. Известно также, что сошедший с рельсов поезд управлялся частным оператором. Второй - государственной железнодорожной компанией.

Удар был такой силы, что несколько вагонов поезда выбросило с путей. Некоторые перевернулись, в них оказались заблокированы пассажиры. Сейчас на месте продолжается спасательная операция. В Мадриде, Севилье, Кордове, Малаге и Уэльве организован прием родственников погибших и пострадавших.