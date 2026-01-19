МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десять пассажиров погибли после схода с рельсов двух поездов в Испании

В списках пострадавших 25 пассажиров поезда, многих до сих пор не могут достать из заблокированных вагонов.
Ян Брацкий 19-01-2026 02:15
© Фото: InfoR00M/Х © Видео: InfoR00M/Х

До десяти человек выросло количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании, где с рельсов сошли два высокоскоростных пассажирских поезда. Трагедия произошла в провинции Кордова.

«Сход с рельсов двух скоростных поездов в Адамусе в воскресенье днем привел как минимум к 10 погибшим и 25 тяжело пострадавшим», - пишет газета Pais.

По данным железнодорожного оператора Adif, авария произошла на маршруте Малага - Мадрид. Один из поездов сошел с рельсов и оказался на соседнем пути.

Сейчас на месте крушения работают спасатели и представители других оперативных ведомств. Проводится эвакуация уцелевших пассажиров. Пострадавших сразу отправляют в больницы. Многие остаются заблокированы в искореженных вагонах.

#поезд #испания #крушение #Трагедия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 