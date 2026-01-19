Десять пассажиров погибли после схода с рельсов двух поездов в Испании

До десяти человек выросло количество жертв железнодорожной катастрофы в Испании, где с рельсов сошли два высокоскоростных пассажирских поезда. Трагедия произошла в провинции Кордова.

«Сход с рельсов двух скоростных поездов в Адамусе в воскресенье днем привел как минимум к 10 погибшим и 25 тяжело пострадавшим», - пишет газета Pais.

По данным железнодорожного оператора Adif, авария произошла на маршруте Малага - Мадрид. Один из поездов сошел с рельсов и оказался на соседнем пути.

Сейчас на месте крушения работают спасатели и представители других оперативных ведомств. Проводится эвакуация уцелевших пассажиров. Пострадавших сразу отправляют в больницы. Многие остаются заблокированы в искореженных вагонах.