В России могут изменить требования к садовым участкам

Проект законодательных изменений планируется представить в правительство в марте этого года, а в ноябре отправить на рассмотрение Госдумы.
Ян Брацкий 19-01-2026 02:42
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России в этом году планируют уточнить требования к земельным участкам в садовых товариществах. Подготовкой занимается Росреестр. Речь об уточнении требований к земельным участкам, включаемым в границы территорий садоводства. Сейчас в них запрещено включать участки, не принадлежащие членам товарищества. Эта норма сохраниться, но в границы уже созданной территории эту участки могут быть включены с согласия таких лиц.

Также планируется упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ, пояснили в РИА Новости. Речь об общей долевой собственности дачников. Это дороги и проезды, скверы и спортплощадки, коммуникации и места сбора мусора. Раньше для оформления такой собственности нужно было проводить собрание собственников, рассчитать доли и оформить их в Росреестре.

Поправками предлагается упростить эту процедуру, предусмотрев, что право собственности на общее имущество СНТ возникает с момента его постановки на государственный кадастровый учет.

Ранее в силу вступил закон, запрещающий дачникам вести предпринимательскую деятельность на территории СНТ. Речь о хостелах, магазинах и кафе, шиномонтажных мастерских и прочем. При этом федеральный закон допускает торговлю собственным урожаем, если подобная деятельность не предполагает найма рабочих, а площадь участка не более 50 соток.

