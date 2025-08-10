МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дачникам запретят вести бизнес на территории СНТ с 1 сентября

При этом федеральный закон допускает продажу урожая без найма рабочих.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 20:35:26
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Закон, запрещающий вести предпринимательскую деятельность на территории садоводческих некоммерческих товариществ, вступит в силу в России 1 сентября. Документ разработала группа депутатов Государственной Думы РФ во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

Речь идет о законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который запрещает вести любую коммерческую деятельность на дачных участках.

Согласно документу, на территории СНТ придется закрыть существующие и нельзя будет открывать новые объекты инфраструктуры, такие как хостелы, магазины, кафе и рестораны и прочее.

При этом федеральный закон допускает продажу собственного урожая, если это не предполагает найма рабочих, а площадь участка не превышает 50 соток.

Ранее юрист Юрий Капштык в беседе со «Звездой» объяснил, что запрет на ведение предпринимательской деятельности в СНТ - логичный и необходимый шаг для обеспечения безопасности дачников.

