МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аномальную по силе вспышку на Солнце сняли на видео

Взрыв произошел а центральной части Солнца, на обращенной в сторону Земли стороне.
Ян Брацкий 19-01-2026 01:18
© Фото: Telegram/lpixras © Видео: Telegram/lpixras

Солнечную вспышку высочайшего класса Х зафиксировали телескопы ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В результате взрыва на поверхности Светила в космос было выброшено огромное количество плазмы, облако которой сейчас несется в сторону Земли, предупредили ученые.

«Взрыв является довольно крупным - в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров», - говорится в описании к кадрам, опубликованным учеными в Telegram.

Редчайшая по своей мощи вспышка произошла накануне. Событие зафиксировали в центре видимого диска напротив нашей планеты. О последствиях подобного взрыва для землян ученые пока не говорят.

В последние дни внимание астрономов приковано к Солнцу. Не так давно на его поверхности обнаружили крупную корональную дыру необычной формы. Она напоминает перевернутую цифру «1». Высота фигуры, по данным ученых, достигает миллиона километров. Возможно, это как-то связано с участившимися выбросами плазмы, полагают исследователи космоса.

#Наука #космос #взрыв #ран #солнце
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 