Аномальную по силе вспышку на Солнце сняли на видео

Солнечную вспышку высочайшего класса Х зафиксировали телескопы ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В результате взрыва на поверхности Светила в космос было выброшено огромное количество плазмы, облако которой сейчас несется в сторону Земли, предупредили ученые.

«Взрыв является довольно крупным - в него, по сути, была вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров», - говорится в описании к кадрам, опубликованным учеными в Telegram.

Редчайшая по своей мощи вспышка произошла накануне. Событие зафиксировали в центре видимого диска напротив нашей планеты. О последствиях подобного взрыва для землян ученые пока не говорят.

В последние дни внимание астрономов приковано к Солнцу. Не так давно на его поверхности обнаружили крупную корональную дыру необычной формы. Она напоминает перевернутую цифру «1». Высота фигуры, по данным ученых, достигает миллиона километров. Возможно, это как-то связано с участившимися выбросами плазмы, полагают исследователи космоса.