Ученые обнаружили крупную корональную дыру необычной формы на Солнце

Крупную корональную дыру необычной формы обнаружили на Солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ИКИ РАН.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы», - цитирует публикацию RT.

Уточняется, что дыра напоминает огромную перевернутую цифру «1».

По данным ученых, высота фигуры составила около миллиона километров. Ожидается, что в этом году число магнитных бурь будет выше по сравнению с прошлым. Рост выбросов плазмы в сторону Земли прогнозируется до 2028 года.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили о крупном взрыве на поверхности Солнца.