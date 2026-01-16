МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ученые обнаружили крупную корональную дыру необычной формы на Солнце

По данным ученых, высота дыры приблизительно миллион километров.
Глеб Владовский 16-01-2026 12:58
© Фото: ИКИ РАН

Крупную корональную дыру необычной формы обнаружили на Солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ИКИ РАН.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы», - цитирует публикацию RT.

Уточняется, что дыра напоминает огромную перевернутую цифру «1».

По данным ученых, высота фигуры составила около миллиона километров. Ожидается, что в этом году число магнитных бурь будет выше по сравнению с прошлым. Рост выбросов плазмы в сторону Земли прогнозируется до 2028 года.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили о крупном взрыве на поверхности Солнца.

#в стране и мире #ученые #солнце #корональная дыра #ики ран
