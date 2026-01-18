NZZ: Украина рискует «взорвать бюджет» Евросоюза при вступлении в союз

Вступление Украины в Евросоюз приведет к взрыву бюджета блока. Такое мнение выразила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как отмечает издание, бедная страна с населением в 38 млн человек обладает огромным сельскохозяйственным сектором. Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения, составляет примерно половину от показателя Болгарии. Та, в свою очередь, считается беднейшей страной, входящей в ЕС.

«Из-за этого сочетания факторов Украина может перегрузить нынешние системы трансфертов и взорвать бюджет ЕС», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Украина получила последний в этом году транш финансовой помощи от Еврокомиссии. Сумма перевода составила €2,3 млрд.