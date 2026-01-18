МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NZZ: Украина рискует «взорвать бюджет» Евросоюза при вступлении в союз

Отмечается, что ВВП Украины на душу населения равен половине показателя Болгарии - беднейшего члена ЕС.
Глеб Владовский 18-01-2026 09:24
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress

Вступление Украины в Евросоюз приведет к взрыву бюджета блока. Такое мнение выразила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как отмечает издание, бедная страна с населением в 38 млн человек обладает огромным сельскохозяйственным сектором. Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения, составляет примерно половину от показателя Болгарии. Та, в свою очередь, считается беднейшей страной, входящей в ЕС.

«Из-за этого сочетания факторов Украина может перегрузить нынешние системы трансфертов и взорвать бюджет ЕС», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Украина получила последний в этом году транш финансовой помощи от Еврокомиссии. Сумма перевода составила €2,3 млрд.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #ввп #Бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 