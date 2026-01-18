МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Die Welt: в Раде выступают за отказ от притязаний на Донбасс

По словам собеседника издания, это мнение не выражается публично из-за страха перед Зеленским и подконтрольных ему спецслужб.
Глеб Владовский 18-01-2026 08:06
© Фото: РИА Новости

Депутаты Верховной Рады выступают за уступки России, в том числе отказ от притеснений на Донбасс. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.

«Мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса... Это не мое личное мнение, а мнение многих депутатов», - цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что страх перед главой киевского режима и подконтрольных ему спецслужб вынуждают депутатов не высказывать это публично.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Украина по-прежнему выдвигает неприемлемые условия для возвращения в Россию 12 жителей Курского приграничья, которых продолжают удерживать в Сумской области. Киев хочет получить взамен 12 гражданских лиц тех своих граждан, которые находятся в России под следствием за преступления против государства.

#в стране и мире #Украина #Донбасс #Верховная рада #депутаты
