Украина по-прежнему выдвигает неприемлемые условия для возвращения в Россию 12 жителей Курского приграничья, которых продолжают удерживать в Сумской области. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, украинская сторона хочет получить взамен 12 гражданских лиц тех своих граждан, которые находятся в России под следствием за преступления против государства. Согласно Женевской конвенции, россияне должны быть возвращены на родину вообще без каких-либо условий.

«Поэтому этот диалог ведется столь длительное время, уже девять месяцев», - объяснила Москалькова.

Об этом она говорила и на встрече с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Красный Крест выполняет свои обязанности по оказанию помощи застрявшим в Сумской области россиянам, которых содержат в ПВР и никуда из них не выпускают.

Ранее Москалькова рассказала, что 12 курян в Сумской области остались последними россиянами, которых Киев удерживает на своей территории.