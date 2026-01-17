МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москалькова назвала неприемлемыми условия Киева для возвращения 12 курян

Украина предлагает неравноценный обмен.
Константин Денисов 17-01-2026 19:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украина по-прежнему выдвигает неприемлемые условия для возвращения в Россию 12 жителей Курского приграничья, которых продолжают удерживать в Сумской области. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, украинская сторона хочет получить взамен 12 гражданских лиц тех своих граждан, которые находятся в России под следствием за преступления против государства. Согласно Женевской конвенции, россияне должны быть возвращены на родину вообще без каких-либо условий.

«Поэтому этот диалог ведется столь длительное время, уже девять месяцев», - объяснила Москалькова.

Об этом она говорила и на встрече с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Красный Крест выполняет свои обязанности по оказанию помощи застрявшим в Сумской области россиянам, которых содержат в ПВР и никуда из них не выпускают.

Ранее Москалькова рассказала, что 12 курян в Сумской области остались последними россиянами, которых Киев удерживает на своей территории.

#в стране и мире #Украина #Курская область #Татьяна Москалькова #сумская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 