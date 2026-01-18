МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Iltalehti: финские депутаты предложили ЕС избавиться от зависимости от США

По мнению парламентариев, пошлины со стороны США говорят о геополитической игре за власть.
Глеб Владовский 18-01-2026 08:41
© Фото: Peter Endig ZB Globallookpress

В парламенте Финляндии выступили с инициативой избавиться от влияния США. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на местных депутатов.

«Давно стало ясно, что Европа должна избавиться от стратегической зависимости. Это относится не только к нашим старым врагам, но, к сожалению, и к нашим традиционным друзьям», - цитирует издание одного из политиков.

В свою очередь другой парламентарий выразил мнение, что пошлины президента США Дональда Трампа показывают, что Вашингтон изменил свою внешнюю политику в отношении Европы. Теперь это геополитическая игра за власть. Политики высказывают мнение, что связано это в отношении стран, которые направили войска в Гренландию.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел 10% пошлины против европейских стран, перебросивших свои силы на подконтрольный Дании остров.

