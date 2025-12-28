МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Россией ночью сбили 99 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали над Черным и Азовским морями, Республикой Крым, Курской, Ростовской, Астраханской и Белгородской областями.
17-01-2026 07:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 99 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 47 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 29 - в Белгородской области, а также 12 - в районе Курской области. Еще по четыре дрона перехватили над территориями Ростовской и Астраханской областей, два - в Республике Крым, и один в районе Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 16 января над РФ сбили 106 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #средства пво #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 