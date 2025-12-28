Над Россией ночью сбили 99 украинских беспилотников

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 99 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 47 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 29 - в Белгородской области, а также 12 - в районе Курской области. Еще по четыре дрона перехватили над территориями Ростовской и Астраханской областей, два - в Республике Крым, и один в районе Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 16 января над РФ сбили 106 украинских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.