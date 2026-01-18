МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Economist: стало известно, чем ЕС может угрожать США при захвате Гренландии

Отмечается, что таким образом Вашингтон не сможет перебрасывать войска в Африку или Ближний Восток.
Глеб Владовский 18-01-2026 06:54
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Евросоюз способен пригрозить США ликвидацией их военных объектов в случае аннексии Гренландии. Об этом сообщил журнал Economist.

«Многие европейские государства хотели бы, чтобы они остались, несмотря на любые авантюры в Арктике, в качестве обеспечения безопасности. Другие могут увидеть угрозу в том, чтобы избавиться от них, как от рычага давления на американцев», - говорится в материале.

Как отмечает издание, это сильно усложнило бы Вашингтону возможность проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток. В то же время Европе придется серьезно и в максимально быстром темпе увеличивать расходы на оборону.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев посоветовал Евросоюзу «не провоцировать папочку» и отозвать отправленных в Гренландию европейских солдат. Так спикер прокомментировал новости о реакции ЕС на угрозы США аннексировать островную часть Дании.

