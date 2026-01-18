Мерц раскритиковал немцев за большое число взятых больничных

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал немцев за огромное число взятых больничных. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

По его словам, граждане ФРГ отсутствуют на рабочем месте из-за болезни в среднем 14,5 дней.

«Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не могут работать из-за болезней. Это действительно так? Это действительно необходимо?» - приводит его слова издание.

Отмечается, что Мерц призвал принять меры, которые могли бы стимулировать граждан Германии дольше оставаться на работе. Кроме того, он выразил мнение о необходимости отмены больничного по телефону.

Ранее сообщалось, что в России планируют уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году.