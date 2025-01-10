В России планируют снизить срок временной нетрудоспособности

Правительство России планирует уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году, свидетельствует план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Снижение будет происходить постепенно, каждый год примерно на 1-2,5%.

«Ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, будут являться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счет увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Помимо здорового образа жизни предлагается регулярное прохождение диспансеризации и занятия спортом. Отмечается, что мера направлена на повышение эффективности и производительности труда, для чего также планируется создание новой модели центров здоровья и развитие системы восстановления здоровья.