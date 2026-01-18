МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России с 1 марта вступят в силу новые правила авиаперелетов

Один из пунктов подразумевает предоставление детям до 12 лет место без дополнительной оплаты.
Глеб Владовский 18-01-2026 06:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России с 1 марта вступят в силу новые изменения в правила авиаперелетов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни», - цитирует его слова РИА Новости.

Отмечается, что детям до 12 лет и лицам, сопровождающим их, будут предоставлены места без дополнительной оплаты. Кроме того, будет введен критерий задержания рейса более чем на 30 минут от указанного в билете времени. При нем клиент имеет право на возвращение денег. Пассажирам также будет предоставлено питание и вода в случае задержек вылетов.

Ранее FAA предупредило о том, что ряд районов Латинской Америки могут представлять опасность для полетов гражданских самолетов.

#Россия #госдума #билеты #авиаперелеты
