В России с 1 марта вступят в силу новые правила авиаперелетов

В России с 1 марта вступят в силу новые изменения в правила авиаперелетов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни», - цитирует его слова РИА Новости.

Отмечается, что детям до 12 лет и лицам, сопровождающим их, будут предоставлены места без дополнительной оплаты. Кроме того, будет введен критерий задержания рейса более чем на 30 минут от указанного в билете времени. При нем клиент имеет право на возвращение денег. Пассажирам также будет предоставлено питание и вода в случае задержек вылетов.

