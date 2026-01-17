FAA предупредило о рисках полетов над Латинской Америкой

Ряд районов Латинской Америки могут предоставлять опасность для полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

«FAA предупредило авиакомпании проявлять осторожность при полетах над Мексикой, Центральной Америкой и некоторыми частями Южной Америки, сославшись на риски потенциальных военных действий и помех GPS», - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что управление передало рекомендации также пилотам, работающим, в том числе, в Эквадоре, Колумбии и участках воздушного пространства в восточной части Тихого океана. Рассылка будет длиться в течение 60 дней.

Как отмечает агентство, после того, как президент США Дональд Трамп поручил нарастить присутствие военных в южном Карибском регионе, предупреждения стали звучать чаще. Американский лидер ранее заявлял, что рассматривает возможность проведения операций в Колумбии подобно той, что он санкционировал в Венесуэле.