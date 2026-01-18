МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тело 4-летнего ребенка найдено в сауне в Амурской области

Мальчик пришел в бассейн с родителями.
Тимур Юсупов 18-01-2026 04:53
© Фото: prokuratura28, Telegram

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту гибели 4-летнего ребенка, обнаруженного в сауне физкульторно-оздоровительного комплекса Белогорска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером 17 января. По имеющейся информации, мальчик 2021 года рождения, находившийся в здании бассейна вместе с родителями, в какой-то момент был обнаружен в воде без признаков жизни.

Для координации действий правоохранительных органов на место инцидента направился городской прокурор Андрей Тимошенко. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего - учреждение проверят на соответствие нормам обеспечения безопасного пребывания посетителей в зоне отдыха.

Ранее в Подмосковье годовалый младенец случайно выпал из машины собственной матери и погиб под ее же колесами. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно.

#в стране и мире #дети #Амурская область #Трагедия #гибель #ребенок #Прокуратура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 