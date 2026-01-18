Тело 4-летнего ребенка найдено в сауне в Амурской области

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту гибели 4-летнего ребенка, обнаруженного в сауне физкульторно-оздоровительного комплекса Белогорска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером 17 января. По имеющейся информации, мальчик 2021 года рождения, находившийся в здании бассейна вместе с родителями, в какой-то момент был обнаружен в воде без признаков жизни.

Для координации действий правоохранительных органов на место инцидента направился городской прокурор Андрей Тимошенко. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего - учреждение проверят на соответствие нормам обеспечения безопасного пребывания посетителей в зоне отдыха.

Ранее в Подмосковье годовалый младенец случайно выпал из машины собственной матери и погиб под ее же колесами. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно.