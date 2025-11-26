МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мать случайно задавила годовалую дочь в Подмосковье

Находящаяся за рулем мать отвлекалась, в это время ребенок открыл двери и выпал под колеса автомобиля.
Ян Брацкий 26-11-2025 16:53
© Фото: Telegram/gumvd50

Годовалая девочка погибла в Подмосковье, выпав из автомобиля во время движения. Трагедия произошла в городе Пушкино. Подробности в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мама отвлеклась, именно в этот момент ребенок открыл дверь и попал под колеса. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно», - написала омбудсмен.

Мишонова призвала родителей уделять больше внимания безопасности собственных детей в автомобиле. Она подчеркнула необходимость использования специального кресла, а также блокировки дверей, чтобы малыш не смог их случайно открыть, пишет aif.ru. Никаких послаблений в сфере безопасности для несовершеннолетних быть не должно, заверила омбудсмен. Сначала и до конца поездки они должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Еще одна трагедия с участием подростка произошла в Приморье в минувший понедельник. Там водитель тягача насмерть сбил 14-летнюю школьницу. По предварительной версии, ребенок выбежал на дорогу перед автомобилем. От полученных травм девочка скончалась на месте. После аварии тягач опрокинулся в кювет.

#Московская область #ЧП #Трагедия #ДТП #ребенок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 