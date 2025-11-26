Мать случайно задавила годовалую дочь в Подмосковье

Годовалая девочка погибла в Подмосковье, выпав из автомобиля во время движения. Трагедия произошла в городе Пушкино. Подробности в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мама отвлеклась, именно в этот момент ребенок открыл дверь и попал под колеса. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно», - написала омбудсмен.

Мишонова призвала родителей уделять больше внимания безопасности собственных детей в автомобиле. Она подчеркнула необходимость использования специального кресла, а также блокировки дверей, чтобы малыш не смог их случайно открыть, пишет aif.ru. Никаких послаблений в сфере безопасности для несовершеннолетних быть не должно, заверила омбудсмен. Сначала и до конца поездки они должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Еще одна трагедия с участием подростка произошла в Приморье в минувший понедельник. Там водитель тягача насмерть сбил 14-летнюю школьницу. По предварительной версии, ребенок выбежал на дорогу перед автомобилем. От полученных травм девочка скончалась на месте. После аварии тягач опрокинулся в кювет.