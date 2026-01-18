Послы ЕС соберутся на экстренное заседание в связи с введением пошлин США

Евросоюз собирает экстренное заседание послов, на фоне введения президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин в отношении нескольких европейских стран. Как сообщает информационное агентство Reuters, совещание назначено на 18 января.

Внезапные санкции со стороны американского лидера связаны с накалившейся в последние дни ситуацией вокруг Гренландии. Повышение торговых тарифов на 10% для Дании, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии, а также Великобритании и Норвегии, стало предупреждением Евросоюзу, который воспротивился аннексии острова Соединенными Штатами.

«Послов ЕС созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», - сообщает издание.

Предполагается, что на заседании будут обсуждены практические меры, которые Евросоюз сможет противопоставить Трампу в борьбе за Гренландию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ЕС ответит США на введение 10-процентных торговых пошлин. По его словам, угрозы введения тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте.