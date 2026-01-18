Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США

Европейский парламент приостановил процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между ЕС и США. Причина - угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести в отношении европейских союзников новые пошлины. Об этом телеканалу ZDF рассказал глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

«Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и США. Это означает, что Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», - сказал Вебер.

Это решение Европарламента он назвал первым сигналом официальному Вашингтону. Партийный лидер уверен, что США уже многое потеряли. Обсуждать отмену пошлин для американских товаров европейские депутаты должны были 26 января. Теперь приятие решения под большим вопросом, считает издание Politico.

Напомним, в минувшую субботу Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных торговых пошлин в отношении ряда европейских стран, которые отправили своих военных в Гренландию. Трамп предупредил, что пошлины будут действовать до тех пор, пока вопрос с островом не решится в его пользу. С июня глава Белого дома пообещал увеличить тарифы до 25%.

Торговое соглашение, о котором идет речь, ЕС и США заключили летом минувшего года. Согласно договоренности, Европа отменяет пошлины на все промтовары из Штатов, тогда как Вашингтон сохраняет 15-процентную пошлину на большинство европейских товаров. Кроме того, Брюссель обязуется закупать у Штатов нефть и СПГ. Сумма сделки достигнет $750 млрд к 2028 году. Европа также согласилась нарастить закупки вооружений у США.