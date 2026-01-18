Захарова сравнила поведение Запада с повадками озлобленного ежа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Запад с «озлобленным ежом». Как объяснила спикер в беседе с телеканалом СПАС, в своем стремлении быть лучше России ЕС и США замкнулись в своих надуманных страхах и обидах.

По словам Захаровой, подобное поведение напоминает образ злого свернувшегося ежа, который не понимает, что своим поведением он изолирует не окружающих, а сам себя.

«Мы не отдалялись с Западом, Запад замотался в какой-то клубок собственных обид, безумий, фобий и в этом каком-то страшном аду собственных глупостей и находится. Только это какой-то не добрый, хороший ежик, у которого на инстинктивном уровне прошиты определенные рефлексы, а это такой бешеный ежик, который в том числе, возможно, еще и опасен», - считает представитель Министерства иностранных дел.

Она также отметила, что тот страх, который испытывают Европа и США перед Россией, переходит все границы разумного и больше напоминает фобию.

Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к Западу с призывом общаться с Россией на равных. Он напомнил, что странам-противницам удавалось сохранять равноправный диалог даже в годы Холодной войны.