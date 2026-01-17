Бывший генсек НАТО Столтенберг призвал альянс общаться с Россией на равных

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к Западу с призывом общаться с Россией на равных. Подобную мысль он выразил в ходе интервью с немецким изданием Der Spiegel.

По мнению экс-генсека, США и Европа должны перестать отрицать очевидное и начать разговаривать с Российской Федерацией так же, как страны НАТО разговаривают между собой. Только так, считает Столтенберг, можно добиться конструктивного обсуждения украинского вопроса.

«Мы должны разговаривать с Россией о прекращении войны на Украине таким образом, как это мы — Соединенные Штаты и другие - и так между собой делаем», - заявил политик.

Йенс отметил, что рано или поздно Западу все равно придется пойти на уступки. Он напомнил, что странам-противницам удавалось сохранять равноправный диалог даже в годы Холодной войны, так что НАТО пора перестать упрямствовать и вновь начать разговаривать с Россией, как с соседом.

Ранее сообщалось, что нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте кардинально сменил риторику в адрес РФ после удара «Орешником» по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.