ЕС обсуждает введение пошлин против США на 93 млрд евро

В ЕС обсуждают введение против США ответных пошлин. Об этом сообщает Financial Times.

«В столицах стран ЕС рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», - говорится в публикации.

Оказывается, перечень мер против Вашингтона был готов еще в 2025 году, однако с ним было решено повременить. Но теперь в ЕС готовы идти на крайние меры и полноценную торговую войну.

В результате авторы статьи сделали вывод о том, что введение таких контрмер приведет к самому серьезному кризису в истории отношениях между Европой и США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже предложил ввести по отношению к США «торговую базуку». Правительство страны его поддержало.