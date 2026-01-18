ЦБ: золотой запас России показал рекордный рост

Золотой запас России показал рекордный рост за последний год. Об этом сообщает РИА Новости.

Он составил 130 млрд долларов. Это стало возможным, благодаря росту стоимости самого золота. Цены на него за отчетный период увеличились в 1,7 раза.

Согласно данным ЦБ РФ, если по состоянию на 1 января 2025-го в хранилищах находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, то год спустя этот показатель составил уже 326,5 миллиарда.

Парадоксально, но сам запас в физическом эквиваленте как раз уменьшился на 0,2 миллиона тройских унций (6,2 тонны).

Ранее сообщалось о том, что международные резервы России установили новый рекорд.