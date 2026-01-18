МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ: золотой запас России показал рекордный рост

Всего за год его стоимость выросла на 130 млрд долларов.
Константин Денисов 18-01-2026 19:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Золотой запас России показал рекордный рост за последний год. Об этом сообщает РИА Новости.

Он составил 130 млрд долларов. Это стало возможным, благодаря росту стоимости самого золота. Цены на него за отчетный период увеличились в 1,7 раза.

Согласно данным ЦБ РФ, если по состоянию на 1 января 2025-го в хранилищах находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, то год спустя этот показатель составил уже 326,5 миллиарда.

Парадоксально, но сам запас в физическом эквиваленте как раз уменьшился на 0,2 миллиона тройских унций (6,2 тонны).

Ранее сообщалось о том, что международные резервы России установили новый рекорд.

#в стране и мире #ЦБ РФ #стоимость #золото #запас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 